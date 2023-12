Scontro tra una Jeep e un furgone a Usmate, sul posto anche i vigili del fuoco

Incidente stradale con una vettura, una Jeep Renegade, e un furgone coinvolti nella mattinata di venerdì 15 dicembre a Usmate Velate, attorno alle 11.30 lungo la SP58.

Incidente stradale a Usmate, i vigili del fuoco presenti con due mezzi

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso con personale sanitario inviati dal 118 sono intervenuti anche in vigili del fuoco, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, con una autopompa dal distaccamento di Desio ed un carro fiamma dal distaccamento di Lissone. Presente anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi del sinistro e la gestione del traffico.