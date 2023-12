Lentate sul Seveso, vigili del fuoco al lavoro per un incidente sulla strada statale 35

Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza. Alle 2.15 di domenica 10 dicembre, due mezzi sono intervenuti nel territorio di Lentate sul Seveso, per un incidente verificatori sulla strada statale 35, in direzione nord, che ha provocato il ribaltamento di una vettura.

Vigili del fuoco: intervenuti mezzi da Lazzate e Seregno

La vettura ribaltata

Per soccorrere i feriti e ripristinare le condizioni di sicurezza indispensabili al traffico veicolare, sono stati inviati sul posto l’autopompa del distaccamento volontario con sede in Lazzate ed il carro fiamma, mezzo appositamente attrezzato per i sinistri stradali, in dotazione al distaccamento dei volontari di Seregno.