Verano Brianza, Agostino Gualdi non ce l’ha fatta: fatale l’investimento in via Comasina

Agostino Gualdi non ce l’ha fatta. A quasi una settimana dall’investimento di cui era stato vittima domenica 3 dicembre in via Comasina a Verano Brianza, mentre era a passeggio con il suo cane, il sessantacinquenne bergamasco, residente a Giussano, è deceduto all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato in condizioni apparse subito disperate.

Incidente: l’investitore è fuggito senza prestare soccorso

Agostino Gualdi, 65 anni, vittima dell’investimento

Come è noto, Gualdi è stato travolto da un’autovettura, il cui conducente, stando ad alcune testimonianze, dopo essersi limitato ad un’occhiata alla scena del sinistro, è ripartito senza prestargli soccorso. Il cane che era con lui, invece, è rientrato a casa, destando l’allarme di un parente, che ha fatto scattare le ricerche.

Incidente: sull’accaduto indagano i carabinieri

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Seregno, che hanno il compito di individuare l’investitore. Allo stesso, nei giorni scorsi, il fratello di Gualdi aveva già rivolto un accorato appello a costituirsi.