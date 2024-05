Cesano, si incendia il piano terra di una abitazione: tre persone soccorse in codice giallo

Fiamme e poi fumo acre a Cesano Maderno, in via Como, per un incendio che nella mattinata di lunedì 6 maggio attorno alle 11, per cause in via di accertamento, ha interessato una abitazione.

Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei vigili del fuoco ci sarebbero tre persone soccorse in codice giallo dal personale paramedico probabilmente a causa della intossicazione da fumo.

Incendio a Cesano: tre persone soccorse in codice giallo in via Como

Secondo le prime informazioni l’incendio ha interessato un furgone e del materiale accatastato al piano terra di un edificio di due piani. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto con vari mezzi, due autopompe da Desio e Seregno, un carro soccorso da Desio, un’autobotte da Lazzate e un’autoscala dalla sede centrale di Monza, hanno prontamente estinto il rogo “prima che si propagasse ai piani superiori” dello stabile.