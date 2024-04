Monza, incendio in un ristorante di via Lecco: soccorse due persone intossicate dal fumo

Incendio in un ristorante di Monza, nella serata di martedì 23 aprile, in via Lecco. Due persone, secondo quanto riporta la Agenzia emergenza urgenza, sono state soccorse in codice giallo e portate all’ospedale San Gerardo. L’allarme è scattato attorno alle 21. Le cause dell’incendio sono in via di accertamento.

Monza, incendio in un ristorante: soccorse due persone intossicate dal fumo

Sul posto, con un’autopompa, un’autobotte e l’autoscala dalla sede centrale di Monza, un’autopompa da Lissone e un carro soccorso da Desio si sono portate delle squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza.

Al loro arrivo, dicono dal Comando di via Cavallotti, “le persone all’interno del locale erano già state fatte allontanare”. Le due persone soccorse si trovavano invece al piano superiore dell’edificio, bloccate sul balcone e verosimilmente impossibilitate a mettersi in salvo a causa della fitta coltre di fumo presente nei locali. I vigili del fuoco le hanno quindi recuperate usando l’autoscala e le hanno affidate alle cure dei sanitari. Si tratterebbe di un uomo di 41 anni e di una donna di 77.