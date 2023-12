È ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravi l’uomo di 65 anni investito da un pirata della strada nel primo pomeriggio di domenica 3 dicembre a Verano Brianza. L’uomo era a passeggio quando in via Comasina è stato coinvolto in un incidente, colpito da un’auto che poi si è allontanata.

Grave un uomo investito da un pirata della strada sulla Comasina a Verano Brianza, secondo episodio in pochi giorni

L’allarme è scattato poco dopo le 14, sul posto ambulanza e automedica allertate in codice rosso, e i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile.

È il secondo caso in pochi giorni in Brianza di un incidente provocato da un pirata della strada: giovedì un incidente in via Cadore a Seregno, sabato la denuncia di una donna per omissione di soccorso.