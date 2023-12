Incidente nella notte a Lentate sul Seveso: auto fuori strada, soccorso un uomo

Non sarebbe in pericolo di vita l’uomo soccorso nella notte a Lentate sul Seveso dopo essere finito fuori strada con l’auto. È succeso in via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, l’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 3.

Incidente a Lentate sul Seveso: sul posto ambulanza e vigili del fuoco

L’uomo, 31 anni, è risultato l’unico coinvolto nell’incidente. Soccorso in codice giallo, è stato trasportato in verde a Desio per accertamenti. Sul posto insieme all’ambulanza anche i vigili del fuoco con l’autopompa dal distaccamento di Lazzate e il carro fiamma appositamente attrezzato per incidenti stradali dal distaccamento di Seregno Volontari.