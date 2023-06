Scontro frontale tra due moto: un 47enne morto, un 55enne di Paderno Dugnano in prognosi riservata

Scontro frontale tra due moto con un morto a Teglio, in provincia di Sondrio, domenica 18 giugno in mattinata lungo la strada provinciale 21. In sella a una delle moto coinvolte, rimasto gravemente ferito, un 55enne di Paderno Dugnano. La vittima è invece un 47enne di Sondrio. Secondo quanto è stato ricostruito il 47enne, in sella a una Kawasaki all’altezza di un tornante che stava affrontando in salita ha incrociato e si è scontrato con la Suzuki del padernese, proveniente dalla direzione opposta, in discesa.

Frontale tra due moto, il padernese ricoverato a Bergamo

Entrambi i motociclisti sono finiti a terra. Sul posto i sanitari inviati dal 118, presente anche l’elisoccorso, oltre che i carabinieri di Teglio per i rilievi e i vigili del fuoco di Tirano per la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada. Il 47enne è deceduto per le gravi ferite riportate mentre il 55enne padernese, ferito gravemente. è stato portato con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato ricoverato in prognosi riservata.