Incidente in A4: due morti, donna grave all’ospedale San Gerardo di Monza

È stata trasportata in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso una donna rimasta ferita in un grave incidente sull’autostrada A4 in cui sono morte due persone. È successo tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa poco dopo mezzogiorno dell’8 giugno. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) fa sapere di quattro veicoli coinvolti: due camion e due auto.

Incidente in A4: i feriti

Le due vittime erano in auto insieme, la donna di circa 50 anni era alla guida e ha riportato traumi alla testa, torace, addome e bacino. Una quarta persona sull’auto, un uomo di 55 anni, è stato ricoverato all’ospedale di Legnano in codice giallo con traumi cranico, schiena e bacino.

Una donna di 37 anni sulla seconda auto in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano per trauma al torace e alla schiena. Soccorsi ma non ospedalizzati i due conducenti dei mezzi pesanti.

Sul posto l’elisoccorso, automedica, tre ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per chiarire la dinamica.