È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dopo essere scappato a un controllo dei carabinieri e una volta raggiunto è stato anche denunciato per guida con patente revocata, utilizzo di un veicolo sottoposto a sequestro, falsificazione di targa prova e ricettazione.

Scappa al controllo e provoca incidente: arrestato un 49enne di Besana in Brianza

È successo a Besana in Brianza, nei guai un uomo 49 anni residente in paese e già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo, a fine marzo, i carabinieri della Radiomobile di Seregno lo hanno individuato alla guida di un veicolo già sottoposto a sequestro e con targa prova contraffatta.

Dopo un inseguimento, si è infilato nel parcheggio di un centro commerciale in via Como e lì si è fermato scontrandosi frontalmente contro un’altra auto guidata da una donna che ha riportato lievi ferite. Non pago, ha cercato di opporsi ai militari finendo in arresto. A bordo trovate anche targhe rubate a Carate Brianza.

Macherio furto supermercato il Cittadino 5 aprile 2025

Scappa al controllo e provoca incidente: in un capannone a Carate anche i televisori rubati in un supermercato appena inaugurato a Macherio

Il motivo, anzi i motivi, di tanto nervosismo era in un capannone a Carate: cinque televisori rubati la notte precedente da un supermercato di Macherio (inaugurato il giorno precedente), tre tassellatori professionali, borse da donna, una bicicletta, un mixer audio, accessori per elettrodomestici, due jammer, strumenti atti allo scasso, passamontagna, guanti e la somma di 1.720 euro in contanti, ritenuta provento di furto. Il valore complessivo della refurtiva è stimato in circa 8mila euro.