Furti a tappeto tra Usmate e Camparada: appartamenti nel mirino

Razzia senza soste sabato notte a Usmate Velate e Camparada. Ad essere presi di mira sempre appartamenti, quattro per la precisione. A Usmate in particolare i criminali sono entrati in azione in via Toscanini e in via Isonzo. In via Toscanini per fortuna l’azione si sarebbe risolta con il solo tentativo di forzare una finestra grazie ai proprietari che sono stati messi in allarme da rumori sospetti: urlando avrebbero costretto gli “ospiti indesiderati” a darsi precipitosamente alla fuga.

Furti a tappeto tra Usmate: colpo ricco in via Isonzo

In via Isonzo invece, approfittando dell’assenza del proprietario, dopo essere riusciti a forzare una portafinestra che si affaccia sul balcone, i ladri sono entrati in casa senza risparmiare alcun locale. Ragguardevole il bottino che i malviventi, tra denaro contante e oggetti di valore, sono riusciti a portare via.

Al proprietario una volta rientrato in casa, e resosi conto di quanto era accaduto in sua assenza, sconfortato non è rimasto che chiamare i carabinieri che sono intervenuti con una pattuglia della stazione di Arcore.

Furti a tappeto tra Usmate e Camparada: l’allarme social per l’auto sospetta

Nel pomeriggio in verità sui social era stato dato l’allarme circa una Ford Focus modello datato, di colore scuro che sarebbe stata segnalata diverse volte in via Stazione a fari spenti, a velocità molto rallentata. A nulla però è valsa la segnalazione che, quindi, non è stata identificata.

Furti a tappeto: due case prese di mira a Camparada

Lo stesso scenario, e sempre sabato scorso, si è ripetuto a Camparada, altro comune che sembra suscitare un particolare interesse nei topi d’appartamento. Anche qui due le case prese di mira per le quali i proprietari non hanno potuto fare altro che chiamare i carabinieri che sono subito intervenuti per un sopralluogo e l’avvio delle indagini.