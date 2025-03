Hanno accerchiato la vittima, un 58enne, all’esterno della stazione ferroviaria di Carnate, e l’hanno minacciato e rapinato del telefonino prima di allontanarsi. Ma la fuga è stata breve. Una tempestiva chiamata al 112 ha consentito ai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vimercate e della Stazione di Bernareggio di identificare in flagranza i presunti responsabili. Si tratta di un 18enne di Olgiate Molgora (Lecco), tratto in arresto, e di un 16enne di Lecco, denunciato in stato di libertà. Sono entrambi accusati di rapina aggravata.

Rapina alla stazione di Carnate: nei guai anche un 16enne

I fatti sono avvenuti nella notte di domenica 9 marzo: la vittima è stata avvicinata all’esterno della stazione ferroviaria da un gruppo di ragazzi, tra i quali anche i due successivamente identificati. Il 58enne è stato bloccato e spintonato e costretto a consegnare il telefono cellulare. Il 18enne e il 16enne sono stati rintracciati dai militari nel sottopasso della stazione in possesso del telefono appena rapinato. La refurtiva è stata recuperata e subito restituita al legittimo proprietario.

Il maggiorenne è stato condotto nella Casa Circondariale di Monza mentre il minorenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.