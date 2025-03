Monza, cliente sospetto nel negozio: gli agenti in moto lo pizzicano con la refurtiva

Un cliente dall’atteggiamento sospetto nel negozio, in centro, a Monza, la segnalazione alla Polizia locale e l’intervento tempestivo di una pattuglia di motociclisti del Comando di via Marsala ha consentito agli agenti di sventare un tentativo di furto. Il “cliente” è stato infatti fermato dopo che aveva sottratto della merce dagli scaffali: portato negli uffici per le verifiche del caso, è stato denunciato a piede libero per furto. La merce è stata restituita al negozio.

Monza, l’intervento tempestivo degli agenti motocilisti in centro

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 20 marzo, attorno alle 15.30: la rapidità del mezzo, la moto, e la presenza in servizio nei dintorni del centro storico è stata fondamentale per garantire il buon esito dell’operazione, consentita anche dalla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza, come sottolineato dal Comando.