Monza, la Questura rimpatria un “topo d’appartamenti”

Nel corso dell’ultima settimana i poliziotti dell’ufficio immigrazione della Questura di Monza hanno accompagnato alla frontiera, allontanandoli definitivamente dal territorio italiano, tre cittadini extracomunitari irregolari, due albanesi, uno dei quali già noto per furti in appartamento, e un peruviano, al quale era stata negata la richiesta di protezione internazionale “per manifesta infondatezza”.

Monza, un 21enne uscito dal carcere condotto al centro di rimpatrio

Un tunisino e un egiziano sono stati invece collocati presso centri per il rimpatrio in attesa del definitivo allontanamento dal territorio italiano. Il primo, 36enne, nei giorni precedenti si era reso responsabile di atti di danneggiamento in centro. Il secondo, 21enne, è uscito dal carcere di Monza dopo avere finito di scontare una pena per rapine commesse sui treni.