Salvo del Grande Fratello dopo l’incendio nella sua pizzeria a Cesano: “Non è stato doloso, ci rialzeremo”

Ringrazia i carabinieri di Cesano Maderno e i vigili del fuoco di Desio “per la professionalità” e precisa che “non è stato un incendio doloso” Salvo Veneziano, noto ai più come Salvo del Grande Fratello. Sui social mostra le foto del suo locale, “Officina della Pizza” andato distrutto nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 settembre, aggredito dalle fiamme.

Salvo del Gf sui social dopo l’incendio di Cesano: “Ci rialzeremo più forti di prima”

“Ieri è oggi un giorno da dimenticare… Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere ( per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività… Come sempre si rialzeremo più forti di prima” scrive nel post.