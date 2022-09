Cesano: principio di incendio nella pizzeria di Salvo del GF, una residente intossicata

Principio di incendio nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 settembre alla “Officina della Pizza” di Cesano Maderno, frazione Molinello, in via Molino Arese, locale noto per essere di proprietà di Salvo del Grande Fratello. Gli occupanti di quattro appartamenti sopra al locale sono stati temporaneamente evacuati. Una anziana residente è stata portata precauzionalmente all’ospedale di Desio a causa di una intossicazione da fumo. Sul posto, scattato l’allarme, si sono portate squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale. Il locale, al momento dell’intervento – come specificano gli stessi Vigili del fuoco dal Comando di via Mauri- era chiuso e non c’erano clienti all’interno.

Principio di incendio nella pizzeria di Cesano, famiglie temporaneamente evacuate, indagini in corso

L’attività si trova al piano terra di uno stabile con quattro appartamenti ai piani superiori: a causa del fumo prodotto dall’incendio gli occupanti delle abitazioni sono stati temporaneamente fatti uscire dalle loro abitazioni nel cuore della notte. Una 85enne al primo piano è stata affidata alle cure dei sanitari presenti e poi portata all’ospedale di Desio. Una volta messi in sicurezza i locali gli altri inquilini hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni. Sono in corso di svolgimento le indagini per accertare le cause del principio di incendio.