Rientro nel mercato tutelato dell’energia: “Identificazione mensile degli ultra 75enni”

Ultra settantacinquenni e rientro nel mercato tutelato: da febbraio partirà un processo di identificazione mensile nel Sistema Informatico Integrato così che il mantenimento sarà senza disguidi.

L’annuncia Adiconsum in una nota dopo una specificazione di Arera, sollecitata dai consumatori: “come noto – specifica l’associazione a difesa dei consumatori della Cisl, di Monza, Brianza e Lecco – il principale dei criteri che determina se siamo obbligati o meno a passare al mercato libero dell’energia è quello anagrafico: solo gli ultrasettantacinquenni – insieme ai percettori di bonus sociale, ai disabili con diritto alla 104/92 e pochi altri casi limitati – hanno il diritto di rimanere nel mercato tutelato dell’energia”.

Mercato tutelato e ultra 75enni, Adiconsum Cisl: “Il rientro va chiesto espressamente”

Se fino a dicembre 2023, per garantire una rapida applicazione delle nuove regole, la verifica automatica del diritto selezionava come vulnerabili tutti coloro che al 1° gennaio 2023 avevano già compiuto 75 anni, ora la novità con l’aggiornamento mensile. Adiconsum ricorda che il rientro nel mercato tutelato: “non è automatico, va richiesto espressamente” e invita per chiarimenti e informazioni a rivolgersi su appuntamento agli sportelli ADICONSUM presenti sul tutto il territorio chiamando i numeri tel. 039/23991

(Monza Brianza) o tel. 0341/275555 (Lecco) o scrivendo a adiconsum.brianza@cisl.it