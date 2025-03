Una commissione parlamentare d’inchiesta per andare a fondo sull’omicidio di Luca Attanasio, l’ambasciatore di Limbiate ucciso nella Repubblica Democratica del Congo nel febbraio 2021. La proposta è emersa in un incontro che in Regione Lombardia ha riunito il padre, Salvatore Attanasio, Pierfrancesco Majorino capogruppo del Partito Democratico, il capogruppo regionale della Lega Alessandro Corbetta, il consigliere regionale lombardo di FdI Matteo Forte, Onorio Rosati di Avs, Paola Pollini del M5s, Lisa Noja di Italia Viva e Michela Palestra del Patto civico. In collegamento anche il senatore di FdI Giulio Terzi di Sant’Agata, la senatrice Pd Susanna Camusso e il senatore di Azione Marco Lombardo.

Regione, omicidio Attanasio: proposta commissione parlamentare d’inchiesta, le parole del padre Salvatore Attanasio

Majorino si è detto favorevole: “Una richiesta che condivido. Mi pare che davvero abbiamo bisogno di un salto di qualità dal punto di vista degli strumenti necessari all’ottenimento della verità e della giustizia. Una commissione può evidentemente andare in questa direzione“.

«Siamo qui oggi per richiamare l’attenzione, ancora una volta, al fianco dei familiari di Luca Attanasio e di tutti quelli che chiedono verità e giustizia, perché riteniamo che davvero non possa essere rimossa la storia di chi ha perso la vita e vi è un diritto alla verità che è un diritto davvero di tutti», ha aggiunto.

«C’è un sentimento di speranza per la ricerca della verità, anche se sono passati più di 4 anni e ci sono tantissimi punti oscuri. Ma la fiducia è l’ultima a morire. Guai se non ci fosse fiducia», ha detto il papà del diplomatico.