Sovico ricorda l’ambasciatore Attanasio con il Premio Cazzaniga

A Sovico il premio “Luigi Cazzaniga” è stato assegnato alla memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio. L’annuale riconoscimento civico à stato consegnato dal sindaco Barbara Magni in un cerimonia densa di emozione al Nuovo Cinema Sovico, prima di Natale. Quest’anno è stato conferito all’ambasciatore limbiatese Luca Attanasio, morto in un agguato in Congo nel 2021 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista congolese Mustapha Milambo, per una vita intera dedicata al servizio degli altri e alla costruzione di ponti tra i popoli.

Lunedì sera, durante il suggestivo concerto di Natale, la moglie Zakia Seddiki Attanasio, guida della Fondazione Mama Sofia, ha ritirato il premio “a nome di tutti coloro che condividono i valori e gli ideali per cui Luca ha vissuto”. Questo riconoscimento non è solo “un tributo al valore umano e professionale di Luca Attanasio”, ma anche come ha ricordato il sindaco di Sovico, “un incoraggiamento a continuare il suo sogno di un mondo più giusto e solidale”.

L’alto profilo dell’ambasciatore è stato sottolineato dal primo cittadino di Sovico che ha riconosciuto di fronte ad una attenta e numerosa platea il ruolo di costruttore di pace di Attanasio. In sala presenti anche il padre Salvatore Attanasio, la mamma e le figlie dell’ambasciatore.

Il Premio intitolato alla figura del sovicese Luigi Cazzaniga esprime appieno il senso dell’opera di Attanasio che ha contribuito con grande generosità e sino all’ultimo a creare iniziative di volontariato improntate sul rispetto delle persone e dei popoli della Terra. La vicenda umana di Luca Attanasio è particolarmente vicina a quella del concittadino sovicese, ucciso nello Zaire nel 1995 mentre svolgeva la sua opera di volontariato. L’apposita commissione cittadina ha espresso quest’anno il parere favorevole alla consegna del Premio annuale alla memoria dell’ambasciatore limbiatese la cui famiglia attende giustizia e verità dei fatti rispetto a quanto accaduto in Congo. Il Premio consiste in una targa incisa e in una somma in denaro. “Il Premio Luigi Cazzaniga attribuito alla memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio si configura come contributo volto a promuoverei valori sociali, morali e culturali” si è sottolineato durante la consegna del riconoscimento,accolta da un fragoroso applauso.