Insegnare la cooperazione: studenti di Meda alla scoperta della pediatria di Tanguiéta

Gli studenti dell’Istituto Milani di Meda alla scoperta della pediatria di Tanguiéta e della cooperazione tra i popoli. Un’occasione di crescita e riflessione quella vissuta dagli studenti delle classi 1F, 3B e 3C che hanno partecipato, lunedì 10 marzo, a un incontro di grande spessore umano e culturale nella sala dell’oratorio Santo Crocifisso, nella succursale dell’Istituto.

L’evento, organizzato dagli Amici di Tanguiéta con il supporto di Paolo Viganò del Gruppo Solidarietà Africa, è stato possibile grazie al lavoro delle docenti Maria Cristina Crescentini, Ilaria Casella, Francesca Mapelli e Gabriella Caso, che hanno preparato gli studenti a un’esperienza di ascolto attento e coinvolto. L’incontro è stato condotto da Laura Pozzi e Renata Barzaghi, membri attivi dell’associazione, che hanno raccontato la toccante vicenda di Paolo Giorgetti.

Dalla tragedia della sua scomparsa è nata un’energia straordinaria, capace di trasformare il dolore in un progetto di solidarietà concreta: la pediatria di Tanguiéta, in Benin, che oggi cura più di 6.000 bambini all’anno. Di particolare impatto è stato l’intervento di Paolo Viganò che, con la moglie anch’essa medico chirurgo, ha condiviso la sua esperienza personale di medico in Africa, accanto a Fra Fiorenzo Priuli, ma non solo. Ha raccontato storie toccanti di pazienti con culture e sensibilità diverse, tra cui persone che vedevano un medico bianco per la prima volta, giovani donne vittime di infibulazione che non riuscivano a partorire e i primi casi di Aids, quando ancora non se ne conosceva la cura. Tra le storie raccontate, si è parlato dei bambini soldato e dei bambini piccolissimi impiegati nelle miniere di litio, cobalto e terre rare, materiali essenziali per la produzione dei nostri smartphone e delle batterie delle auto elettriche.

Una riflessione dolorosa, ma necessaria: quanto costa davvero la nostra transizione ecologica? Non è mancato un commosso richiamo a Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo, ricordato attraverso un opuscolo illustrato sulla sua vita.