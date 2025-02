Limbiate: ricordato l’ambasciatore Attanasio, ucciso in Congo nel 2021

Commemorazione al cimitero di Limbiate, sabato, in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo, durante una missione del Programma Alimentare Mondiale dell’Onu.

Limbiate: ricordato l’ambasciatore Attanasio, cerimonia al cimitero e messa con don Pace

Ancora grande la partecipazione dei cittadini nel ricordo del diplomatico che era cresciuto in città e qui tornava spesso a trovare genitori e amici. Ampia la presenza di sindaci della zona al fianco di Antonio Romeo, primi cittadino limbiatese, e di don Massimo. Poi nella chiesa di San Giorgio la messa celebrata da monsignor Flavio Pace, il monzese segretario del dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani.

Limbiate quarto anniversario uccisione ambasciatore Luca Attanasio – foto Comune Limbiate quarto anniversario uccisione ambasciatore Luca Attanasio – foto Comune

“Ancora non c’è una verità certa – ha commentato il papà Salvatore Attanasio – non è chiaro il movente e neppure chi siano i mandanti: ho sempre creduto nelle istituzioni ma mi auguro che queste istituzioni abbiano coraggio, almeno lo stesso che aveva Luca. Adesso c’è questo secondo filone a Roma, ma neppure i nostri legali possono avere accesso agli atti, e ci resta solo questa speranza perché si apra uno spiraglio di verità“.

Presenti Patrizia Falcinelli, ambasciatrice e direttore generale per le risorse e l’innovazione del Ministero degli Affari Esteri, l’onorevole Maria Chiara Gadda, il consigliere regionale Pierfrancesco Majorino.

“Non perdiamo occasione di ricordarlo in ogni nostra iniziativa – ha detto il sindaco di Limbiate Antonio Romeo – Soprattutto tra i ragazzi verso i quali occorre più che mai diffondere la cultura della solidarietà, della legalità e del senso delle istituzioni“.

Limbiate: ricordato l’ambasciatore Attanasio, gli altri appuntamenti in programma

Il ciclo di appuntamenti in ricordo dell’ambasciatore continua nel mese di marzo a cura del Comune di Limbiate, in collaborazione con il Circolo Acli Limbiate e le associazioni di “ReteLimbiate”: sabato 1 marzo ci sarà un Laboratorio artistico per bambini con Andrea Alba Benelle, Luca Schirone e il Comitato Genitore Co.Ge.Pace.

Il 2 marzo premiazione concorso fotografico “Solidarietà” e chiusura della mostra, inaugurata il 22 febbraio, in Villa Mella.