Regione: Fabrizio Sala torna vicepresidente

Fabrizio Sala torna alla vicepresidenza di Regione Lombardia. Il presidente Attilio Fontana ha conferito all’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, neo onorevole eletto a Roma con Forza Italia alle ultime elezioni, l’incarico di vicepresidente della Giunta regionale dopo le dimissioni di Letizia Moratti.

Regione: Fabrizio Sala già vice di Fontana fino a gennaio 2021

Sala aveva già ricoperto il ruolo fino a gennaio 2021, quando il rimpasto di giunta con l’ingresso di Moratti al posto di Giulio Gallera aveva previsto per lui l’uscita dalla vicepresidenza, affidata appunto a Moratti insieme al Welfare, affidandogli le deleghe all’Istruzione e alla Semplificazione in aggiunta all’assessorato a Ricerca, Innovazione, Università già di sua competenza.

Regione: Fabrizio Sala vicepresidente, “resto sempre al servizio del mio territorio”

“Grazie al Presidente Silvio Berlusconi, alla coordinatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, al Presidente Attilio Fontana e a tutto il gruppo di Forza Italia in Regione per questo riconoscimento e per la fiducia che hanno riposto in me – commenti Fabrizio Sala – È un grande onore e piacere tornare a coprire la carica di Vicepresidente di Regione Lombardia, per cui lavorerò con grande spirito di servizio, come ho fatto sin dall’inizio, fino all’ultimo giorno. Resto sempre al servizio del mio territorio”.