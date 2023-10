Sono 2,6 milioni di euro, 800mila dei quali destinati al rimborso delle attività, il resto – la gran parte – messi a disposizione per promuovere la donazione di sangue in tutto il territorio della Lombardia.

Lo ha deciso il Pirellone approvando la delibera dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso che, in parte, recepisce l’accordo tra Stato e Regioni sulle tariffe di rimborso per le attività di donazione di sangue, ma soprattutto stanzia quasi 2 milioni di euro per progetti di promozione delle associazioni.

Regione: 2,6 milioni per promuovere la donazione di sangue, consolidare la platea esistente e ampliarla

«Diamo uniformità e certezze di risorse a tutto il sistema trasfusionale regionale – ha detto il presidente Attilio Fontana dopo il sì alla delibera dello scorso martedì – e ci impegniamo soprattutto per diffondere la cultura della donazione e incoraggiare tutti ad avvicinarsi a questo prezioso e generoso gesto salvavita». In fondi di promozione servono allo stesso tempo per consolidare la platea esistente dei donatori e allo stesso tempo ampliarla.

In più, scrive la Regione, “il provvedimento definisce uno schema unico di convezione da applicare su tutto il territorio regionale. Sarà il Sistema regionale di coordinamento (Src) di Areu(Agenzia regionale emergenza urgenza) a garantirne l’applicazione uniforme su tutto il territorio monitorando le convenzioni tra le strutture sanitarie e le associazioni e federazioni di donatori di sangue”.

Regione: 2,6 milioni per promuovere la donazione di sangue, «tappa significativa»

Per l’assessore Bertolaso, «questa delibera è una tappa significativa del proficuo lavoro di approfondimento e condivisione sul tema della donazione avviato con Avis Lombardia. Il tema è importantissimo e siamo orgogliosi di poterne dare il giusto risalto. Per questo ci faremo promotori di un ulteriore aggiornamento delle tariffe a livello nazionale».

Regione: 2,6 milioni per promuovere la donazione di sangue, l’applauso di Avis

E infatti il primo applauso è arrivato proprio dall’Associazione volontari del sangue lombarda: «È con entusiasmo che apprendiamo la notizia del recepimento dell’accordo Stato-Regioni dell’8 luglio 2021 – spiega il presidente Oscar Bianchi –. In particolare, a nome anche delle Avis provinciali lombarde, siamo soddisfatti delle integrazioni aggiuntive allo schema-tipo, che valorizza la nostra attività come una collaborazione a tutti gli effetti con Regione Lombardia, uniti dallo stesso obiettivo comune, mettendo in sicurezza il sistema trasfusionale per tre anni in attesa che, a livello nazionale, vengano approvate nuove tariffe adeguate ai nuovi costi della raccolta». La fine di un lungo percorso, aggiunge, voluto «annullare le disparità territoriali e locali» e «garantire la sopravvivenza dell’associazione».