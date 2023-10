Video Effetto Fedez, Avis: «La donazione è uno stile di vita»

Il ringraziamento fatto dal rapper e influencer Federico Lucia in arte Fedez, al’uscita da un periodo di degenza non facile, rivolto ai donatori di sangue ha portato per qualche giorno l’attenzione dei media e della gente sull’opera di tanti volontari che regalano una parte di sè per chi ne ha bisogno. Il presidente di Avis Lombardia, Oscar Bianchi riporta che nella giornata di domenica i volontari che si sono recati a donare nella sola Milano sono stati un centinaio, mentre di consueto si aggirano sulla decina al massimo, fatte le debite proporizioni, in attesa di numeri definitivi anche Monza e Brianza ha fatto registrare un incremento delle presenze.

Effetto Fedez, Avis ringrazia per l’endorsement e ricorda le regole

Nel ringraziare Fedez e nell’esprimere apprezzamento per l’endorsement, il presidente Bianchi ha ricordato che solo chi è in buona salute e quindi chi ha regimi di vita salutari può essere avviato alla donazione, dopo una verifica preventiva sulla qualità della propria dotazione ematica. Insomma: ben venga la eco mediatica ma i donatori si vedono sulla lunga distanza e con i propri stili di vita, previa sospensione se non esistono i requisiti per regalare il proprio sangue. Secondo la legge, non più di una volta ogni 3 mesi.