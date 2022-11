Rapina con botte al titolare del compro oro, arrestata coppia di Monza

Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza per farsi medicare, dicendo di essere stato aggredito dal titolare d un Compro Oro, a Sesto San Giovanni, invece era andata esattamente al contrario. Era stato lui, un 26enne egiziano, ad affrontare il commerciante, sferrandogli testate e pugni al volto, procurandogli lesioni per 30 giorni, pur di riuscire ad allontanarsi, insieme alla compagna, una coetanea rumena, con un lingotto d’oro da 30mila euro. I due, entrambi residenti a Monza, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato: lui è stato tradotto in carcere, lei, in stato interessante. ai domiciliari.

Il filmato della aggressione diffuso dalla Polizia di Monza

Rapina violenta al compro oro, come è andata

L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita martedì 1 novembre da personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante della Questura di Monza e Brianza: entrambi sono indagati per rapina impropria in concorso, lesioni aggravate in concorso e calunnia. I fatti contestati si riferiscono alla rapina perpetrata la mattina di martedì 20 settembre ai danni di un “compro oro” di Sesto San Giovanni: la coppia si è fatta mostrare dal proprietario 44enne dell’esercizio, cittadino egiziano, il lingotto d’oro, del peso di mezzo chilogrammo, e durante le fasi della trattativa la donna avrebbe infilato il prezioso oggetto nella sua borsa. Il titolare si è accorto del tentativo di furto e ha chiesto la restituzione del lingotto: i due, vistisi evidentemente scoperti, avrebbero tentato di allontanarsi. A questo punto, per assicurarsi la fuga, il 26enne avrebbe affrontato il connazionale procurandogli la frattura di tre costole ed ecchimosi varie prima di fuggire.

Rapina violenta al compro oro, il tentativo di depistare

Tuttavia, i due sono stati identificati quella medesima mattina quando si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza dove l’uomo insieme alla compagna, in evidente stato di gravidanza, si è fatto medicare denunciato di essere stato aggredito dal proprietario di un compro oro. Gli agenti delle Volanti arrivati al nosocomio, hanno voluto accertare la versione dei fatti contattando il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cinisello Balsamo e hanno appreso che, giusto un paio d’ore prima, c’era stata una rapina violenta ai danni di un compro oro. Oltretutto la coppia è stata smentita dalle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio che aveva immortalato le cruente fasi della rapina. Ottenuta dal Gip del tribunale di Monza l’ordinanza di custodia, i due sono stati tratti in arresto.