Carate: tenta una rapina all’alba al “Tipi da Bar”, la titolare gli scaglia addosso una sedia

Per difendersi ha avuto la lucidità di afferrare una sedia del locale e scagliarla contro il rapinatore che all’alba di martedì 25 ottobre si è presentato nel suo bar. Grande sangue freddo da parte della titolare del “Tipi da Bar” di Carate Brianza, in viale Brianza, locale preso di mira da un balordo con in pugno un coltello a caccia dei soldi della cassa.

Carate: scaglia una sedia contro il rapinatore armato di coltello e lo fa fuggire

Una tentata rapina terminata appena la titolare ha reagito afferrando la sedia e scagliandola contro l’uomo che si è subito allontanato a mani vuote facendo al momento perdere le sue tracce. Dal locale è quindi partita una chiamata ai carabinieri della Compagnia di Seregno che sono prontamente intervenuti e hanno avviato le indagini del caso per risalire al responsabile. Nessuno, dicono dall’Arma, è rimasto ferito.