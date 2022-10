Segue lo scippatore in bicicletta e lo fa arrestare: la polizia di Monza ringrazia il giovane Dorin

Assiste a uno scippo e aiuta a far arrestare il responsabile. Un ragazzo di 18 anni è stato decisivo a Monza nell’arresto di un uomo che aveva rubato una borsa a una donna, facendola anche cadere a terra. E per questo è stato ricevuto e ringraziato ufficialmente dalla polizia.

Segue lo scippatore in bicicletta e lo fa arrestare: giovedì sera a Monza

Tutto è successo nella sera di giovedì 27 ottobre. Intorno alle 19 una pattuglia è stata allertata per uno scippo in viale Brianza. Ma all’inseguimento del ladro si era già messo il 18enne Dorin in bicicletta. Il giovane ha seguito passo passo l’uomo fornendo allo stesso tempo alla sala operativa della Questura le informazioni sugli spostamenti e permettendo così di inviare due volanti della polizia all’interno dei Giardini della Villa Reale, dove il fuggitivo, nel tentativo di nascondersi e di fare perdere le proprie tracce veniva intercettato e bloccato dai poliziotti.

Gli agenti recuperavano anche la borsetta della donna, buttata dall’aggressore durante la fuga. All’interno c’erano effetti personali, documenti, assegni. Sul posto gli agenti facevano intervenire anche un’autoambulanza.

Segue lo scippatore in bicicletta e lo fa arrestare: il responsabile agli arresti domiciliari

Il responsabile è stato arrestato per rapina, essendoci la flagranza di reato, ed è stato identificato in un cittadino equadoregno di 34 anni, regolare sul territorio nazionale e domiciliato a Vimercate. È finito agli arresti domiciliari con revoca del permesso di soggiorno.

Segue lo scippatore in bicicletta e lo fa arrestare: il ringraziamento della Questura

Nella mattinata di sabato 29 ottobre il questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha ricevuto Dorin, accompagnato dal papà Flamur, e si è complimentato con lui “per aver dimostrato di possedere notevoli doti umane di generosità, altruismo, aiuto per il prossimo, valori fondanti e fondamentali per il bene delle comunità e delle persone, unite ad altrettante elevate doti morali e senso della legalità”.