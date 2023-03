Questura di Monza: formazione e inclusione, Capirsi Down incontra anche la polizia Scientifica

Un pomeriggio di formazione e inclusione per l’Associazione Capirsi Down con gli agenti della Questura di Monza e Brianza. La visita in via Montevecchia è stata organizzata nell’ambito della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down (21 marzo): mercoledì i ragazzi sono stati protagonisti di un incontro sul tema dell’uso consapevole della rete internet e dei nuovi strumenti di comunicazione e sulle regole di sicurezza dell’ambiente stradale e ferroviario.

Questura Monza Capirsi Down Questura Monza Capirsi Down

Questura di Monza: prove di impronte digitali con la Scientifica

In questo modo hanno conosciuto il mondo della Polizia di Stato da vicino e in particolare quello della Polizia Scientifica che li ha coinvolti nella prova della rilevazione delle impronte digitali. Indossata la tuta bianca la prova pratica ha permesso di rilevare una prova da tenere come ricordo.

Questura Monza Capirsi Down Questura Monza Capirsi Down

Questura di Monza: Polizia Stradale e Ferroviaria, situazioni di rischio

I ragazzi hanno poi avuto modo di conoscere l’attività svolta anche dalla Polizia Stradale, con ripasso dei cartelli principali per l’importanza di muoversi in sicurezza, e dalla Polizia Ferroviaria. I poliziotti hanno deciso di simulare delle possibili situazioni di rischio e hanno spiegato come comportarsi per tutelare la propria incolumità e per mettersi in contatto con le Forze dell’Ordine.

Questura di Monza: comunicazioni via radio dalla centrale operativa

Questura Monza Capirsi Down

Per concludere in bellezza il pomeriggio, i ragazzi sono saliti sulla Pantera della Polizia di Stato e hanno visitato la Centrale Operativa comunicando via radio con i poliziotti delle volanti in servizio sul territorio in quel momento.