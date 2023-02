Primarie Pd a Monza e Brianza: tutti i seggi di domenica 26 febbraio

«Domenica – ha detto nei giorni scorsi il segretario del Pd di Monza e Brianza Pietro Virtuani – sarà un’altra partita: in passato gli elettori non si sono fatti influenzare dal voto degli iscritti». Parlava della sfida a due per la nuova segreteria nazionale del Partito democratico, i cui iscritti ed elettori sono chiamati oggi a scegliere tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

A livello nazionale sono attese 800.000 persone: «Sarei contento – ha detto ancora Virtuani – se in Brianza ne arrivassero 5.000». Potranno votare dalle 8 alle 20 tutti i cittadini a partire dai 16 anni: i minorenni, gli stranieri e i fuori sede dovranno registrarsi sulla piattaforma nazionale entro le 12 di venerdì. A Monza i seggi saranno allestiti al Liberthub, ai centri civici di via Buonarroti, di San Rocco, di Cazzaniga, ai circoli di via Pompeo Mariani, di via Col di Lana, di via Cattaneo e di San Fruttuoso. Tutti i seggi sul sito del Pd.