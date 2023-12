Presepe vivente di Agliate, in 10mila alla 48° edizione

Il numero dei visitatori non ha tradito le previsioni: gli organizzatori attendevano circa 10mila persone ad Agliate per la quarantottesima edizione del Presepe Vivente, la sacra rappresentazione promossa dal Movimento di Comunione e Liberazione e dalla Comunità pastorale. E le aspettative non sono state deluse.

Presepe vivente di Agliate, “Con gli occhi del corpo” il tema del 2023

“Con gli occhi del corpo” è stato il tema dell’edizione 2023, che ha voluto, appunto, riprendere una frase che san Francesco pronunciò all’amico, il nobile Giovanni Velita, a cui chiese di organizzare la rappresentazione. Un richiamo, quindi, a «vedere con gli occhi» la realtà dell’Incarnazione, che oggi continua nella celebrazione dell’Eucaristia.

Presepe vivente di Agliate, dal sagrato della basilica fino alla grotta

La scena iniziale, che si è svolta sul sagrato della basilica di Agliate (frazione di Carate Brianza), ha rievocato, perciò, tale episodio, mediante una breve rappresentazione teatrale inscenata da alcuni attori professionisti; nel testo della scena, scritto appositamente per l’evento, «anche riferimenti alla tormentata situazione in cui versa oggi la terra di Gesù e al bisogno di “redenzione” che, oggi come al tempo di Gesù e a quello di Francesco, si leva come grido degli uomini che attendono salvezza», hanno spiegato gli organizzatori.

A seguire, procedendo lungo il percorso che si è snodato dal battistero della basilica dei Santi Pietro e Paolo fino alla grotta, i visitatori del presepe hanno incontrato le tradizionali scene: annunciazione e visita di Maria ad Elisabetta; Erode e la strage degli innocenti; il censimento e i soldati romani; Maria e Giuseppe che cercano invano un posto per la notte ma vengono scacciati dalla locanda del villaggio; i mestieri della tradizione; gli artisti, tra cui quest’anno un intagliatore di presepi di legno; i pastori con le greggi; gli angeli che portano l’annuncio ai pastori; i re magi a cavallo; la natività, coi canti del coro.

Presepe vivente di Agliate, più di 300 persone coinvolte nell’allestimento

Più di 300 persone (artigiani, professionisti, studenti delle scuole superiori e universitari) sono coinvolte nell'allestimento delle varie scene, impegnate sin dai mesi precedenti nella realizzazione di scenari, costumi, canti, impianti luci e audio. La sacra famiglia quest'anno è stata impersonata da Valentina Messuti, insegnante di scuola materna di 30 anni, suo marito Simone Zaffaroni, personal trainer di 32 anni, e dal loro figlio primogenito Pietro, nato il 2 settembre.

Presepe vivente di Agliate, parte delle offerte ad Avsi

Parte delle offerte raccolte saranno devolute ad AVSI, organizzazione non profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e all’aiuto umanitario in 33 paesi.