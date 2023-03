Polizia alla scuola Omero di Monza dopo i vandalismi: cappellini e zainetti per i bambini

Zainetti e cappellini della polizia di Stato per i bambini della primaria Omero di Monza. Sono stati consegnati direttamente dagli agenti nella giornata del 2 marzo dopo che la scuola è stata presa di mira dai vandali per due volte in meno di un mese. Un’iniziativa promossa dal questore Odorisio come messaggio di legalità.

Polizia alla scuola Omero di Monza dopo i vandalismi: due attacchi in meno di un mese

La scuola era stata attaccata una prima volta all’inizio di febbraio e ancora a metà del mese: atti vandalici per danneggiare i materiali e la struttura.

Polizia alla scuola Omero di Monza dopo i vandalismi: la lettera, la riapertura

I bambini avevano scritto una lettera in Questura chiedendo – e chiedendosi – il motivo di un gesto simile, meritandosi anche una risposta dell’Istituzione. Il secondo attacco invece era stato portato in consiglio comunale dal sindaco Paolo Pilotto: oltre al danneggiamento, era stato descritto l’impegno di insegnanti, personale e famiglie per garantire la riapertura alla prima campanella del lunedì mattina.

“Un gesto che nella sua spontaneità racchiude un significato profondo, quello di non abbassare la testa, di ripartire e garantire ai più piccoli il diritto allo studio in un contesto che permetta loro di apprendere i valori più profondi”, sottolinea una nota.