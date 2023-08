Pizzaut, l’appello: a Rimini un violino per il cameriere Andrea

A poche ore dal debutto dei ragazzi di PizzAut al Meeting di Rimini, dove saranno la pizzeria ufficiale dell’evento, il patron Nico Acampora lancia sulla pagina Facebook PizzAut nutriamo l’inclusione (oltre 214.000 followers) un accorato appello: cercasi violino per Andrea.

Pizzaut, l’appello: il cameriere violinista Andrea Malorni e la musica per il presidente Mattarella

Si tratta di Andrea Malorni, il cameriere violinista che aveva accolto l’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il giorno dell’inaugurazione del ristorante di Monza, l’1 maggio.

In quell’occasione il giovane si era presentato davanti al Capo dello Stato con il suo strumento, accennando un piccolo omaggio musicale e stupendo lo stesso Mattarella, emozionato e divertito, con un saluto decisamente ad effetto (alla faccia dell’etichetta): «È stato un onore suonare per lei vostra maestà», aveva detto Andrea al termine della sua esibizione.

Pizzaut, l’appello: l’inseparabile violino si è rotto prima di partire

Andrea è già arrivato a Rimini, sarà anche lui nel team che sfornerà pizze e inclusione in uno dei padiglioni della Fiera, dal 20 al 25 agosto. Non ha potuto però portare con sé l’inseparabile violino perché si è rotto prima di partire.

«Questa è la prima volta che potevo suonare all’estero, fuori Milano, mi dispiace moltissimo – ha confidato il giovane ad Acampora – Sarebbe bello se in questi giorni qualcuno venisse a trovarci con un violino, così potrei realizzare il mio sogno di suonare fuori Milano».

Ed ecco l’idea e anche l’appello a tutti i sognatori, lanciato da Acampora: «Se pensavi di venire a trovare PizzAut al meeting di Rimini e sei anche un violinista, ti aspettiamo con il tuo strumento per realizzare il sogno di Andrea di suonare all’estero».

Pizzaut, l’appello: prime risposte all’appello e promesse

Non ci è voluto molto prima che l’appello sortisse le prime risposte, con la promessa di qualcuno disposto anche a donare uno strumento nuovo al giovane violinista. In poche ore il post di Nico Acampora ha totalizzato oltre 130 tra commenti e promesse di aiuto. Pare ormai certo che Andrea il violinista potrà realizzare il suo sogno di suonare anche fuori Milano.

«Andrea viveva chiuso nella sua camera, senza contatti con il mondo esterno, con lo sguardo fisso sullo schermo di un computer. Poi ha scoperto la musica e da solo ha imparato le prime note sul violino. Ora Andrea è un ragazzo nuovo, interessato alla musica, felice di incontrare gli altri, soddisfatto del suo lavoro. Una persona completamente diversa», aveva raccontato lo stesso Acampora al presidente Mattarella, presentando il giovane violinista prima della sua performance presidenziale.