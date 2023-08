Monza: PizzAut è la pizzeria ufficiale del Meeting di Rimini

PizzAut è la pizzeria ufficiale del Meeting di Rimini, in programma dal 20 al 25 agosto. Il progetto di Nico Acampora, già bella realtà con i locali di Cassina de’ Pecchi e Monza, allestirà un vero e proprio ristorante all’interno dei padiglioni della Fiera: “Uno spazio bello, dove si potrà incontrare Acampora e il suo staff, dove si potrà parlare di Inclusione ma dove l’inclusione si potrà fare sul serio…attraverso il lavoro dei ragazzi AUT A le pizze più Buone della Galassia Conosciuta”, fanno sapere dal Laboratorio di inclusione sociale.

Monza: PizzAut, a Rimini pizzeria da 200 posti

Duecento posti a sedere e i forni speciali già trasferiti dalla pizzeria monzese per iniziare dal 20 a sfornare le pizze. All’interno della Fiera saranno attivi anche i food truck PizzAutoBus.

“Fare un ristorante ex novo e per solo 5 giorni è una straordinaria sfida per noi e per i ragazzi…una sfida che ci dirà anche quanto sia esportabile o meno questo progetto”, sottolinea Acampora sui social alla vigilia della partenza.