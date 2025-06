Quattro giovanissimi sull’auto ribaltata: alla guida un ragazzo patentato da un giorno. Sono i contorni di un incidente stradale che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per gli occupanti cui si è trovata di fronte una pattuglia della polizia locale di Limbiate che domenica 8 giugno è intervenuta per una perdita di controllo di un veicolo in via Garibaldi all’altezza della rotatoria della Monza-Saronno.

Limbiate auto ribaltata giovani – foto Polizia locale

Patentato da un giorno si ribalta con l’auto: tutti illesi, documento ritirato

Intorno alle 23, gli agenti hanno rinvenuto una Lancia Ypsilon totalmente ribaltata e gli occupanti, quattro giovanissimi, si trovavano fuori dal veicolo. Tutti illesi, ma sotto shock. Dai rilievi è emerso che il conducente (neo patentato da solo un giorno) risultava positivo all’accertamento per l’assunzione di sostanze alcoliche e veniva trasportato per una lieve escoriazione al gomito. La patente gli è stata ritirata, la sospensione viene applicata dal Prefetto sulla base del tasso alcolemico (nel caso è stato accertato dalla struttura ospedaliera). Risulta ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro.

Martedì altri controlli della polizia locale di Limbiate e Meda

Nella giornata di martedì 10 giugno, invece, le pattuglie della polizia locale di Limbiate e Meda, nell’ambito della convenzione intercomunale, hanno effettuato diversi controlli sul territorio di Limbiate. Numerosi sono stati i veicoli controllati per le novità in materia di codice della strada per la prevenzione e la sicurezza stradale in riferimento all’uso del cellulare alla guida e all’utilizzo delle cinture di sicurezza. Sono stati controllati circa 30 veicoli ed elevate diverse sanzioni. Ancora una volta, l’accordo di collaborazione tra la polizia locale di Limbiate e Meda, promuove e svolge servizi di polizia stradale implementando il livello di sicurezza urbana e polizia stradale attraverso uno scambio condivisione di esperienze e professionalità, favorendo attività di prevenzione e controllo.