Limbiate stringe i controlli sui monopattini: altri due incidenti

Monopattino: tra incidenti (piuttosto frequenti) e rapine c’è il veicolo elettrico a far notizia a Limbiate. E non nel bene. Per restare all’attualità, sul territorio cittadino gli agenti di polizia locale sono intervenuti due volte per effettuare i rilievi di due distinti sinistri che hanno coinvolto persone alla guida di un monopattino. È andata bene ai coinvolti, solo in un caso si registra un ferito, ma si conferma un mezzo di non facile gestione sulle strade della città.

Limbiate stringe i controlli sui monopattini: incidenti in via Padova e via Roma

Ecco perché, la polizia locale di Limbiate incentiverà quasi certamente i controlli finalizzati ad un uso consapevole e regolare. Gli incidenti non mancano, come detto. Gli agenti sono intervenuti per ben due volte nel giro di poche ore nella stessa giornata di martedì 10 giugno. Tre donne coinvolte, tra cui due minorenni. Il primo episodio si è verificato in via Padova, dove sono rimaste coinvolte una ragazza di 17 anni e una donna di 40, nessuna ha riportato ferite. Il secondo incidente è avvenuto un paio d’ore più tardi in via Roma dove una minorenne è invece rimasta ferita. Trasportata all’ospedale di Desio per le cure del caso.

Limbiate stringe i controlli sui monopattini: un anno fa al centro delle cronache nel Canturino

Il monopattino ha fatto particolare clamore nel 2024 perché un cittadino domiciliato a Limbiate lo usava per derubare negozi del canturino. Rigorosamente all’ora di pranzo, compatibilmente con il divieto di lasciare la sua abitazione dalle 22 alle 7, a cui era sottoposto. Durante l’ultimo colpo, commesso ai danni di una farmacia di Cantù, però, le telecamere del negozio avevavno ripreso il suo volto. Il 47enne limbiatese disse così addio alle uscite in monopattino e alla sua (semi)libertà.