Monza, un tuffo nella Paesaggio Week ’26: il tema è l’acqua

È l’acqua il filo conduttore della terza edizione della Monza Paesaggio Week che da lunedì 25 a venerdì 29 maggio proporrà in Villa Reale una serie di incontri organizzati dal Comune in collaborazione con ordini professionali e altre realtà del territorio mentre in diversi punti della città mostre fotografiche, passeggiate e laboratori all’aperto inviteranno i partecipanti a riscoprire i luoghi identitari.

Monza, un tuffo nella Paesaggio Week ’26: acqua e cultura

L’acqua fornirà agli esperti l’occasione per parlare di dissesto idrogeologico, di cambiamento climatico, di sostenibilità, di conservazione del patrimonio: obiettivo della Settimana, del resto, è proprio quello di far crescere la cultura del paesaggio come elemento imprescindibile della quotidianità, come spiegano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti.

La rassegna sarà inaugurata lunedì 25 maggio, alle 14 nella reggia, dal confronto “Al di là del fiume: città sul corso d’acqua” durante il quale si parlerà, tra l’altro, del ruolo dell’acqua nella conservazione dei monumenti con particolari riferimenti al restauro del leone del ponte di via Vittorio Emanuele e del “canale che Milano non vede più”.

Monza, un tuffo nella Paesaggio Week ’26: parco e città

Protagonista dei dibattiti di martedì 26 maggio sarà il Lambro “tra valle, collina e pianura” mentre il 27 si rifletterà sul passaggio da parco-città a città-parco. I dibattiti, che coinvolgeranno tecnici, storici, medici, avvocati e operatori culturali proseguiranno fino a venerdì 29 quando si svolgerà una riflessione sulla “distruzione del paesaggio dei laghi lombardi”.

Ai convegni in Villa Reale, riservati agli addetti ai lavori, si aggiungeranno le tante iniziative sparse per la città, rivolte a un pubblico più ampio: gli eventi inizieranno già prima dell’inaugurazione ufficiale. Sabato 23, alle 11 al circolo Cattaneo di via Vittorio Veneto, sindaco e assessori insieme all’associazione Nuovarchitettura presenteranno il progetto di riqualificazione di piazza Giovanni XXIII che dovrebbe diventare un nuovo elemento identitario di Triante. Sempre sabato ai Musei Civici sarà inaugurata la mostra “Fuori rotta. Viaggi e viaggiatori nelle opere delle civiche collezioni” che resterà allestita fino al 30 agosto.

Monza, un tuffo nella Paesaggio Week ’26: in centro

Da venerdì 22 al 3 giugno in via Carlo Alberto si potranno scoprire alcune installazioni dedicate all’acqua e in via Italia, da sabato, ci si potrà imbattere in percorsi narrativi e letture. Da sabato a venerdì 29 a Villa Eva si potrà visitare una mostra fotografica dedicata alla cascina Triante e si potranno ammirare i lavori realizzati dai ragazzi. Sarà ispirata allo sguardo dei bambini l’installazione allestita da lunedì in via Napoleone I mentre saranno dedicate alla sostenibilità ambientale le opere collocate sotto i portici dell’Arengario. Per tutta la settimana la scalinata della reggia offrirà allo sguardo una “regale fioritura”.