Meteo Monza e Brianza: prove d’estate, nel weekend termometro a 30 gradi

Dall’ombrello all’ombrellone, anche sulla provincia di Monza e Brianza arriva il vasto anticiclone da sud-ovest con il suo carico di temperature in aumento e anticipo d’estate. Lo conferma il Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia.

Meteo weekend 23 maggio 2026

Meteo Monza e Brianza: prove d’estate, l’analisi di Arpa Lombardia

«Dopo aver sperimentato mal tempo e temperature al di sotto della media – spiegano gli esperti del Centro Regionale Idrometeo e Clima – questa settimana ha visto un cambio di regime favorito dall’avvicinamento di un vasto anticiclone da sud-ovest. Nei prossimi giorni è previsto un aumento della pressione che manterrà le condizioni stabili, rendendo molto poco probabile la formazione di fenomeni precipitativi; le temperature tenderanno a un graduale aumento e si toccheranno col fine settimana i 30 °C in pianura, quando la media del periodo a queste altitudini si attesta invece attorno ai 22)».

Il primo assaggio si è avuto già mercoledì, con ancora la persistenza sulla Lombardia di correnti più fredde. Da giovedì 21 maggio previsto l’avvicinamento di aria molto calda su buona parte dell’Europa.

Sulla Lombardia le condizioni saranno caratterizzate dal bel tempo: giornate soleggiate e cielo in prevalenza sereno. E 30 gradi in pianura attesi già da venerdì, valori di quasi 10 gradi più alti della media del periodo.

Meteo anomalie temperature maggio 2026 a 1500 metri

Meteo Monza e Brianza: prove d’estate, le città in Lombardia

A Milano, Monza, Pavia, Mantova si prevedono valori fino a 32-33 °C, a Brescia, Cremona e Lodi 30 °C mentre a Bergamo 28 °C. A Como, Varese e Lecco i valori massimi supereranno i 25 °C, mentre a Sondrio e localmente nei fondivalle alpini si sfioreranno i 30 °C.

Meteo Monza e Brianza: prove d’estate, l’Europa secondo 3bMeteo

L’anticiclone porta l’estate su tutta l’Europa centro-occidentale: «Inizia a espandersi dalla Penisola Iberica verso la Francia ed entro il weekend raggiungerà il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e gran parte della Mitteleuropa. Le condizioni atmosferiche risulteranno stabili e in prevalenza soleggiate su gran parte delle zone menzionate, con temperature destinate ad aumentare giorno dopo giorno – analizza il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni – Sarà una vera e propria ondata di caldo estivo, come testimoniano le massime attese: venerdì in Spagna si potranno registrare picchi di 36/37°C tra Andalusia e vicino Portogallo, e 33/34°C a Madrid. In Francia punte di 32/33°C sono attese tra venerdì e sabato a Tolosa, anche superiori tra lunedì e mercoledì prossimi. Qualche grado in meno più a nord, ma comunque in un contesto molto mite, con valori a inizio della nuova settimana fino a 30/32°C a Parigi, 30/31°C Bruxelles, Amsterdam e Londra».

Meteo Monza e Brianza: prove d’estate, ma attesa instabilità la settimana prossima

Ma non è ancora un’ondata definitiva: «Secondo le ultime elaborazioni modellistiche – da confermare, specificano da 3bMeteo – l’anticiclone raggiungerà il suo apice nei primi giorni della nuova settimana al Centro-Nord, con punte possibili di 32/35°C in Val Padana, 30/33°C sulle zone interne toscane e laziali, e 29/31°C sulle interne adriatiche e in Sardegna. Dal punto di vista meteorologico, l’inizio della nuova settimana vedrà ancora qualche isolato disturbo sulle Alpi, ma soprattutto un’instabilità più diffusa tra il basso versante tirrenico e la Sicilia. Da metà della prossima settimana, l’anticiclone con molta probabilità inizierà a mostrare i primi segni di cedimento sul suo bordo orientale, favorendo un calo delle temperature e una maggiore instabilità».