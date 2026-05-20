Regione: disavventura per due falchetti fuori dal nido, portati al pronto soccorso del Cras a Vanzago

Disavventura a lieto fine per due falchetti della nidiata di Giulia e Giò nata sul Pirellone, a Milano. Nei primi esperimenti di volo, i rapaci che recentemente sono stati inanellati e hanno avuto un nome, sono precipitati in strada e su un balcone di una palazzina vicina al palazzo regionalee, finendo al “pronto soccorso” specializzato del Cras di Vanzago. È successo nel pomeriggio di sabato, sono stati recuperati a poche ore l’uno dall’altro e affidati a Polizia provinciale e Enpa che hanno provveduto a trasferirli.

Falchetti Cras Vanzago

Regione: disavventura per due falchetti fuori dal nido, il monitoraggio e la prova di volo

“Dopo poco meno 48 ore di monitoraggio, e dopo radiografia di controllo e prove di volo in voliera che ne hanno accertato il buono stato di salute, sono stati riposizionati sul nido, dove ad attenderli c’erano mamma e papà Giulia & Gió – fa sapere il Cras – Speriamo che per i due piccoletti questa esperienza sia solo un lontano ricordo, buona vita falchetti“.

Regione: disavventura per due falchetti fuori dal nido, le esplorazioni

Chi osserva le webcam installate dalla Regione ha notato da diversi giorni il nido vuoto durante il giorno: i giovani rapaci hanno iniziato a esplorare il territorio intorno e a giorni è atteso il primo volo.