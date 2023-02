Parco di Monza: 2 milioni dal Pnrr per uno spicchio di Reggia

Anche il Pnrr aiuta il Parco di Monza: grazie all’Università degli studi di Milano in collaborazione con il Consorzio, 2 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati destinati a un progetto di restauro conservativo di uno spicchio della Reggia.

Parco di Monza: 2 milioni dal Pnrr, 50 ettari in comodato perpetuo all’Università di Milano

Si tratta di 50 ettari che sono stati dati in comodato perpetuo all’Università, in particolare alla facoltà di Agraria: si trovano lungo via Lecco tra Monza e Villasanta, compresi tra il muro di cinta, le spalle dei Giardini reali quindi il corso del Lambro, viale Cavriga.

All’interno si trova anche Cascina Isolina, o Pariana, oggi abbandonata dopo essere stata anche un’abitazione ma nata come fienile nella prima metà dell’Ottocento e utilizzata anche come punto di riferimento nell’allevamento dei daini che erano poi soggetti alla caccia.

Parco di Monza: 2 milioni dal Pnrr, recupero e restauro dei viali alberati

Nei piani comunicati sono previsti il recupero e il restauro dei viali alberati che costituiscono le geometrie di quell’angolo di Parco intorno al Rondò del Cedro e a quello degli Ippocastani. Ci sono poi macchie di vegetazione, casette rifugio per uccelli e insetti impollinatori, 621 nuovi alberi di 26 specie e 444 arbusti di 10 specie oltre alle siepi.