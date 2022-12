Vittorio Brumotti, in sella alla sua fidata e inseparabile bicicletta, ha solcato i percorsi e le piste del Parco delle Groane alla ricerca degli spacciatori che appestano la natura con le loro compravendite di sostanze stupefacenti. Il servizio è andato in onda su Striscia la Notizia lunedì sera e subito si è aperta la discussione sul caso. Effettivamente si nota l’inviato del popolare programma satirico di Canale5 attraversare varie zone del bosco delle Groane, principalmente quella di confine tra Solaro e Cesate, alle spalle della sbarra di accesso in via XII Strada, e quella di confine tra Cesate e Limbiate, all’altezza probabilmente via Lombra.

Parco delle Groane: Brumotti contro i pusher, clienti accostano in automobile

I confini in quel punto sono labili e indefiniti, e infatti Brumotti non cita mai un comune in particolare, ma si riferisce genericamente alla zona del nord ovest milanese. Lo sanno bene anche gli spacciatori che ormai da anni si muovono lungo tutta la dorsale delle Groane, da Bollate a Lazzate, individuando sulla tratta via via i posti migliori per servire la clientela. Molto spesso si tratta di persone che si accostano direttamente con l’auto sulla strada, prendono la dose dal finestrino e si allontanano velocemente.

Parco delle Groane: Brumotti contro i pusher, “la riunione di condominio”

Si vede anche nel video: un uomo su un’auto scura accosta e urla a Brumotti, confondendolo con uno spacciatore: «Fai veloce che devo andare alla riunione di condominio».

Parco delle Groane: Brumotti contro i pusher, spunta anche un machete

Lo stesso volto noto della televisione, nel video, impugna un megafono e cerca di scacciare i pusher, uno dei quali, appena allontanatosi, sfodera un machete per minacciare l’inviato e la troupe. Una situazione purtroppo ben nota su tutto il territorio delle Groane, con le forze dell’ordine impegnate in varie operazioni di contrasto al fenomeno con il supporto delle istituzioni locali e sovraccomunali.