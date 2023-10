Ottobre in Salute Donna: il calendario di visite gratuite a Monza e in Brianza

In consiglio regionale si rinnova l’appuntamento con la prevenzione. Ottobre è il “mese rosa” e in Lombardia si ripropone l’iniziativa “in Salute… Donna 2023”, che prevede l’organizzazione di visite preventive gratuite in molte piazze con il coinvolgimento di un camper attrezzato della Croce rossa italiana.

Ottobre in Salute Donna: la presentazione in consiglio regionale

È stata presentata con gli interventi di Ilaria Malvezzi, coordinatrice regionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna, e Anna Maria Mancuso, presidente di Salute Donna e componente dell’Intergruppo Oncologia del Consiglio regionale della Lombardia.

Prevenzione Ottobre Rosa in consiglio regionale Lombardia

“Il nostro territorio sa fare squadra, da sempre. Nella nostra regione la cultura della prevenzione è forte e consolidata grazie soprattutto alla sinergia con soggetti del terzo settore come la LILT, Europa Donna e Salute Donna che, da anni, portano avanti con passione, competenza e tanto lavoro la loro ‘missione per la prevenzione’”, ha detto il presidente del consiglio Federico Romani.

Ottobre in Salute Donna: tre appuntamenti a Monza

Concretamente l’iniziativa si traduce in visite ed esami gratuiti per le donne. A Monza giovedì 5 ottobre, dalle 9 alle 18, il Camper della Salute dell’associazione Salute Donna Odv è all’Arengario per mettersi a disposizione delle donne che potranno sottoporsi a una visita preventiva al seno. Lo stesso mezzo tornerà in città nella giornata di martedì 24 ottobre: alla mattina, dalle 9 alle 13, in via D’Annunzio nel quartiere San Rocco (davanti al centro civico), nel pomeriggio dalle 14 alle 18 in via San Fruttuoso (Info: tel. 3518817799; sezionemonza@salutedonnaonnlus.it).

Ottobre in Salute Donna: le tappe del camper in Brianza

Sabato 7 ottobre tappa a Vimercate in piazza Roma dalle 8 alle 18 (Info: 039 6081079 il mercoledì e venerdì ore 15-18).

Domenica 8 ottobre a Senago in piazza Aldo Moro dalle 9 alle 18 (Info: 351 377 2201).

Giovedì 12 ottobre a Barlassina in piazza Cavour 3, Palazzo Rezzonico dalle 9 alle 12 (Info: 3806905837 dalle 16.30 alle 18.30) e Seveso in piazza XXV Aprile dalle 14.30 alle 17.30 (Info: 3806905837 dalle 16.30 alle 18.30).

Venerdì 13 ottobre a Varedo nell’area mercantile in via Rebuzzini dalle 9 alle 12 (Info: 3342051113 dalle 16.30 alle 18.30).

Sabato 14 ottobre a Lentate sul Seveso in piazza San Vito dalle 9 alle 18 (Info e prenotazioni al numero verde: 800223295).

Domenica 15 ottobre a Limbiate in piazza 5 giornate dalle 9 alle 18 (Info: 351 377 2201).

Mercoledì 25 ottobre a Albiate in via A. Grandi dalle 9 alle 18 (Info: 3517169010).