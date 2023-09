Nastro Rosa della Lilt: prevenzione tumore al seno, visite gratuite a Monza e Camparada

Torna a Monza la campagna Nastro rosa della Lilt per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.

Nastro Rosa della Lilt: lunedì 2 ottobre Spazio Mobile all’arengario, senza prenotazione

Lunedì 2 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 lo Spazio Mobile Lilt, l’ambulatorio sulle ruote, offrirà la possibilità di effettuare una visita senologica gratuita e una mammografia con tomosintesi a chi non ha eseguito l’esame negli ultimi dodici mesi. All’arengario in piazza Roma.

Nastro Rosa della Lilt: martedì 3 ottobre Spazio Mobile a Camparada, senza prenotazione

Il giorno successivo, con gli stessi orari, lo Spazio Mobile sarà a Camparada nel parcheggio di via Gabriele Colombo. Non è necessario prenotare. Le visite sono disponibili sino a esaurimento posti.

Nastro Rosa della Lilt: sabato 21 ottobre Casa Lilt aperta, occorre prenotare

Sabato 21 ottobre tutti gli Spazi Lilt, compresa Casa Lilt di via san Gottardo, saranno aperti per l’intera giornata per un open day con visite senologiche gratuite riservate a coloro che non hanno mai effettuato una visita con Lilt. Occorre prenotarsi (fino ad esaurimento posti) a partire dal 2 ottobre.