Lissone, “Nastro rosa” e prevenzione: tre giorni di visite senologiche gratuite

Lissone pronta a tingersi di nuovo di rosa. Torna la campagna “Nastro rosa” grazie all’associazione Una vita in rosa che da ormai sei anni è promotrice della campagna per la prevenzione oncologica sempre in stretta sinergia e collaborazione con Lilt Milano.

Lissone, “Nastro rosa” e prevenzione: in Villa Magatti dal 6 all’8 ottobre, un giorno in più e 150 visite

Fedeli al messaggio “la prevenzione salva la Vita” le porte di Villa Magatti, sede anche dell’associazione, si aprono da venerdì 6 ottobre a domenica 8 ottobre a tutte le donne che vogliano raccogliere l’invito e sottoporsi a una visita senologica gratuita (fino a esaurimento dei posti disponibili).

Per rispondere alle sempre più frequenti richieste del territorio la campagna si è arricchita di un giorno così che ben 150 donne avranno la possibilità di essere visitate.

L’associazione, grazie a sponsor al supporto di alcune associazioni del territorio, dell’amministrazione e alle donazioni è riuscita a donare, anche lo scorso anno, ben 120 visite salvando la vita anche ad alcune donne, questa partecipazione le ha portate ad aumentare i giorni della campagna.

Lissone Una vita in rosa

Lissone, “Nastro rosa” e prevenzione: «Sempre più donne ci contattano per un aiuto»

«Sempre più donne ci contattano perché hanno bisogno di aiuto – racconta Mariarosa, storica volontaria – di sostegno e supporto per superare diversi momenti della vita. La campagna “nastro rosa” è molto attesa e, proprio per cercare di rispondere alle richieste di tutte abbiamo deciso di aggiungere una giornata al tradizionale appuntamento. È un grosso sforzo ma siamo consapevoli che tutte le nostre donne ne saranno entusiaste».

Come lo sono state lo scorso 19 settembre all’incontro con la dottoressa Donatella Sghedoni nel corso di una serata sul tema della prevenzione oncologica, promossa dall’associazione cittadina sempre in collaborazione con la Lilt.

Lissone, “Nastro rosa” e prevenzione: orari e informazioni

L’auspicio delle donne e della loro presidente Ivana Maconi è che le tre giornate di campagna “nastro rosa” possano «soddisfare ancor di più le esigenze delle donne ed essere ancor più incisive sul territorio che, dopo tanti anni, ha metabolizzato il messaggio: la prevenzione oncologica va collocata al primo posto»

L’appuntamento con la campagna è in villa Magatti, via Garibaldi angolo via Paradiso (zona piazza Libertà a Lissone) nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Maggiori informazioni sulla pagina facebook dell’associazione.