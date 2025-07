Il reparto di pediatria dell’ospedale San Gerardo di Monza ha tre nuove poltrone-letto, le prime di un progetto che ne prevede diciassette e che rappresenta l’eredita di una quattordicenne “generosa e tenace”.

Ospedale di Monza: tre nuove poltrone-letto per la pediatria, il progetto di Camilla Monguzzi realizzato con Una vita in rosa

La donazione realizza il desiderio di Camilla Monguzzi, scomparsa il 30 luglio 2024 dopo aver ricevuto due anni prima la diagnosi di una forma rara di tumore cerebrale. Ed è stato proprio uno dei ricoveri per le terapie a mettere il seme per fare qualcosa di concreto per aiutare i genitori e parenti dei bambini in cura a stare un po’ più comodi nel tempo trascorso in ospedale.

Così, grazie alla volontà di mamma Monica, papà Luca e della sorella Asia e al sostegno dell’associazione di Lissone “Una vita in rosa”, è stata avviata la raccolta fondi che ha portato alla consegna di martedì 15 luglio.

Irccs San Gerardo Monza I genitori di Camilla, i volontari dell’associazione Una vita in rosa, una rappresentanza dei donatori, il sindaco di Lissone, il presidente Cogliati e il direttore generale Casazza

Ospedale di Monza: tre nuove poltrone-letto per la pediatria in ricordo di Camilla, saranno diciassette

Alle prime tre “poltrone-mamma” consegnate alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, seguiranno altre sei nei prossimi mesi, fino a raggiungere le 17 necessarie all’intero reparto diretto da Adriana Balduzzi.

«Questa storia è iniziata con un incubo – sottolinea la mamma – ma Camilla l’ha trasformato in un sogno e tanti donatori, piccoli e grandi, l’hanno fatto diventare realtà e non finisce qui. Per onorare la memoria di Camilla e dare continuità al suo spirito di altruismo ed impegno, il 30 luglio, data che segna la sua scomparsa, nascerà una nuova realtà, l’associazione “Camilla Vive”. L’obiettivo principale dell’associazione sarà quello di supportare progetti per bambini e ragazzi, nelle scuole, nei reparti pediatrici e aiutare le famiglie che affrontano la malattia, affinché nessuno si senta solo o abbandonato nei momenti più difficili».

Ospedale di Monza: tre nuove poltrone-letto per la pediatria in ricordo di Camilla, il rigraziamento dell’Irccs

Il ringraziamento della struttura è affidato al presidente della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, Claudio Cogliati: «Desidero ringraziare di cuore la famiglia Monguzzi e tutti i donatori che hanno contribuito con generosità alla raccolta fondi per l’acquisto delle poltrone-letto. Il vostro gesto di solidarietà e il vostro impegno sono un dono prezioso che renderà il soggiorno dei genitori dei nostri piccoli pazienti più confortevole e accogliente. Grazie per aver reso possibile questo importante miglioramento, che testimonia il vostro grande cuore e la vostra vicinanza alle famiglie e ai bambini che affrontano un periodo delicato».