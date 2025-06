Monza: allo Sporting con la Breast Unit per la prevenzione del cancro al seno

Un’iniziativa dello Sporting club Monza aperta a tutti, in particolare alle donne. Sabato 14 giugno alle 11, il club di viale Brianza presieduto da Carlo Cappuccio ospiterà un’iniziativa per sensibilizzare il territorio sulle pratiche di cura disponibili per il carcinoma mammario.

Saranno presenti gli specialisti della Breast unit della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori che spiegheranno perché curarsi in una breast unit senologica. Spiega il direttore clinico dell’unità Riccardo Giovanazzi: «Questa iniziativa offre un’opportunità unica per informare i cittadini sulle moderne pratiche di cura per il carcinoma mammario, disponibili sia a livello internazionale sia presso il nostro ospedale. Sarà un’occasione preziosa per un incontro diretto con gli specialisti del settore».

Monza: allo Sporting per la prevenzione sul cancro al seno, cos’è la Breast Unit

In una Breast unit sono presenti in un unico centro tutti gli specialisti con esperienza specifica in ambito senologico. Sono coinvolti anatomo-patologi, chirurghi plastici, chirurghi senologici, specialisti in diagnostica senologica, oncologi medici, psico oncologi, radio terapisti.

Svolgono regolarmente riunioni multidisciplinari per discutere insieme ogni singolo caso prima e dopo l’intervento chirurgico. L’unità assicura un percorso diagnostico terapeutico in una donna con tumore in stadio iniziale, avanzato o metastatico. Si occupa anche di prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno garantendo visite senologiche ed esami diagnostici in caso di necessità.

I partecipanti nel corso della mattinata potranno interagire direttamente con gli esperti e approfondire la conoscenza delle tecniche e delle terapie più avanzate nella lotta contro i tumori mammari.

Ingresso consentito allo Sporting fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata all’indirizzo email: eventi@sportingclub monza.it.