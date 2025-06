Irccs San Gerardo dei Tintori va di corsa: sei atleti al via alla Monza-Resegone

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori sempre più sportiva. Dopo le due squadre di ciclisti che sono state impegnate domenica scorsa in Autodromo alla staffetta Ride Beat, sabato 21 giugno toccherà a sei atleti podisti che affronteranno la 63esima edizione della Monza-Resegone. Medici e pazienti dell’ospedale San Gerardo e volontari dell’Associazione Brianza per il Cuore, che ha dato il proprio contributo alla partecipazione delle due squadre, parteciperanno alla versione “Relay”, cioè alla staffetta in tre frazioni che prevede segmenti da 15,3 km (Monza-Osnago), 15,7 km (Osnago-Olginate) e 12,2 km (Olginate-Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi).

Irccs San Gerardo alla Monza-Resegone per l’ampliamento della cardiologia pediatrica

Le divise dei corridori sono state donate da Antonio Rossi, titolare di un’attività commerciale. L’obiettivo dei due terzetti è quello di sensibilizzare e promuovere la raccolta fondi, promossa da Brianza per il Cuore per il progetto di ampliamento e potenziamento degli ambulatori di cardiologia pediatrica della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

«Partecipiamo a questa iniziativa con grande piacere che ci permette di portare all’attenzione di un vasto pubblico l’impegno del nostro istituto nei confronti dei nostri pazienti, seguiti anche fuori dell’ospedale attraverso lo sport- sottolineano il presidente della Fondazione Claudio Cogliati e il direttore generale Silvano Casazza – Ringraziamo Brianza per il Cuore per tutto ciò che sta facendo per i nostri pazienti più piccoli». Laura Colombo, presidente di Brianza per il Cuore, ricorda l’obiettivo di creare nuovi ambulatori per i bambini che necessitano di continui controlli. I nuovi spazi saranno «accoglienti e familiari, come se fossero la loro casa, per non mettere paura e per non creare disagi, ma saranno dotati di apparecchi all’avanguardia».