Monza, pazienti oncologiche e dottoresse in passerella per sostenere il progetto “fast track”

Una serata regale: sfilata di moda nel Salone d’Onore della Villa Reale di Monza e cena di beneficenza nel Bistrot Reale a sostegno del progetto di un percorso diagnostico agevolato (fast track) per ridurre i tempi di attesa per l’accesso agli esami diagnostici e all’inizio delle cure oncologiche. L’evento, che si terrà martedì 24 giugno dalle 18.30, è stato promosso dall’associazione Don Giulio Farina ODV – Onlus che da oltre trent’anni è al fianco dei pazienti oncologici dell’ospedale San Gerardo di Monza e che nel 2021 ha ricevuto il Premio Corona Ferrea, prestigioso riconoscimento conferito dall’Amministrazione Comunale di Monza per meriti sociali.

Sfilata di moda speciale in Villa Reale a Monza con la associazione Don Giulio Farina

L’evento – spiega in una nota la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori – “rappresenta il culmine di un lungo percorso collettivo che ha coinvolto stilisti, pittrici, sarte, scuole e volontari, in un’autentica sinergia creativa e di solidarietà”. Gli abiti che sfileranno in passerella sono stati disegnati da uno stilista locale, confezionati artigianalmente da sarte volontarie e dipinti a mano da artiste legate all’Associazione. A sfilare saranno modelle d’eccezione: pazienti oncologiche, dottoresse e volontarie. Ad offrire supporto gratuito alla iniziativa sono stati anche make-up artist, parrucchieri, trainer e altri professionisti.

Sfilata di moda benefica a Monza: “Un evento straordinario”

“Grazie al generoso contributo di volontari e benefattori – dichiara il neo presidente della associazione, Paolo Bidoli – la Don Giulio Farina è da sempre al fianco dell’oncologia del San Gerardo impegnata, oltre che nell’accoglienza nel Day hospital Oncologico, anche in altre molteplici attività quali il trasporto con mezzi propri dei pazienti in trattamento, il sostegno alla gestione degli ambulatori di psico-oncologia, nutrizione clinica e cure “simultanee” e dei laboratori di musicoterapia, yoga e make-up”.



“Voglio esprimere il più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario evento – sottolinea il presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza Claudio Cogliati -. La generosità, l’impegno e l’entusiasmo dei volontari dell’Associazione Don Giulio Farina sono fondamentali per dare speranza ai pazienti oncologici dell’Ospedale San Gerardo di Monza. La dedizione e lo spirito di solidarietà hanno reso possibile non solo la raccolta di fondi, ma anche la diffusione di un messaggio importante: quello della cura, dell’empatia e della partecipazione collettiva”.