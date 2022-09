Ospedale di Desio: sosta gratuita estesa anche alle persone disabili

Il parcheggio dell’ospedale di Desio, tornato a pagamento con tariffa unica giornaliera di 2 euro, è gratuito anche per le persone disabili. L’esenzione è stata estesa, come già previsto per pazienti oncologici, quelli dializzati e i donatori di sangue.

Ospedale di Desio: come godere dell’esenzione

L’utente disabile, munito di contrassegno valido, deve ritirare il biglietto di entrata dalla colonnina e prima di uscire dall’ospedale deve consegnare il biglietto alla portineria, esibendo il proprio contrassegno. L’addetto a questo punto riporterà sul biglietto il numero del contrassegno e stamperà, consegnandolo all’utente, il ticket per l’uscita gratuita.

Ospedale di Desio:

Il sistema di gestione automatizzata del parcheggio a disposizione dei visitatori e degli utenti del Pio XI è stato ripristinato il 22 agosto. È prevista un’unica tariffa giornaliera valida 24 ore, comprese fasce orarie notturne e festive, di 2 euro, con la prima mezz’ora gratuita.