Ospedale di Desio: parcheggio a pagamento, modalità per la sosta gratuita

È tornata a pagamento la sosta nel parcheggio dell’ospedale di Desio. Dal 22 agosto scorso è stato attivato il sistema di gestione automatizzata a disposizione dei visitatori e degli utenti.

Prevista un’unica tariffa giornaliera valida 24 ore, compreso fasce orarie notturne e festive, pari a 2 euro, con la prima mezz’ora gratuita.

Desio, parcheggio dell’ospedale: chi può godere della sosta gratuita e come

La sosta gratuita è contemplata, invece, per specifiche categorie di utenti, quali i pazienti oncologici, quelli dializzati e i donatori di sangue. Per usufruirne l’utente deve prelevare regolarmente il biglietto in ingresso. Prima di lasciare la struttura deve presentare il biglietto all’incaricato del reparto o del servizio, che appone un timbro di validazione.

L’utente infine consegna il biglietto, così validato, in Portineria e ritira il ticket da inserire nella colonnina d’uscita dal parcheggio.