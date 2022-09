Ospedale di Desio: riapre la psichiatria

Riapre la psichiatria all’ospedale Pio XI di Desio. La data fissata è quella di giovedì 15 settembre. L’unità era stata chiusa temporaneamente il 17 maggio scorso. L’attività di psichiatria (servizio psichiatrico di diagnosi e cura) conta 20 posti letto. Nel maggio scorso al momento della chiusura erano stati aperti otto posti letto aggiuntivi, rispetto ai 17 preesistenti, alla psichiatria di Vimercate per rispondere ad una eventuale domanda di degenza e cura in più per soggetti con disagio acuto.

Ospedale di Desio: nuove risorse specialistiche per la psichiatria

La psichiatria del Pio XI viene riavviata con l’acquisizione di nuove risorse specialistiche che contribuiscono a compensare le problematiche di organico che avevano portato alla decisione sofferta di quattro mesi fa.

Dal 15 settembre l’impegno definito sarà di tre psichiatri, di cui due neoassunti. Ad essi si aggiungeranno due specializzandi, il secondo entro ottobre. Responsabile del servizio sarà la dottoressa Paola Marinaccio.

Ospedale di Desio: investimento di 100mila euro

L’intervento di Asst Brianza è significativo anche in ambito strutturale. È stata risistemata l’area che ospita il reparto: lavori che la ridisegnano.

Le opere che saranno ultimate nei prossimi giorni, in occasione del riavvio dell’attività, hanno comportato un investimento di oltre 100mila euro. Sono stati realizzati nuovi bagni, ritinteggiate le pareti e manutenuta l’impiantistica, disposti interventi secondo le norme previste dagli standard di sicurezza e acquistato nuovi arredi.

Ospedale di Desio: le strutture complesse di psichiatria per Asst Brianza diventano due

L’attenzione di Asst Brianza nei confronti della salute mentale e del disagio psichico è significativa ed è confermata anche da quanto previsto dal nuovo Poas, il piano di organizzazione aziendale strategico dell’Asst, approvato da Regione Lombardia, all’inizio di agosto.

Nel documento che conferisce un assetto definitivo all’organizzazione aziendale, si articola il dipartimento di salute mentale e delle dipendenze con due strutture complesse di psichiatria, entrambe con un primario: una a Vimercate per l’area est e una seconda a Desio per l’area ovest. Nel precedente organigramma era una soltanto.